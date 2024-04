La Soluzione ♚ detector s usa per scoprire chi mente La definizione e la soluzione di 3 lettere: detector s usa per scoprire chi mente. LIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Detector s usa per scoprire chi mente: Francese Sostantivo Significato e Curiosità su lie f sing (pl.: lies) feccia de la lie de vin - della feccia di vino (senso figurato) feccia della società, marmaglia vous êtes la lie de l’humanité - siete la feccia dell'umanità Voce verbale lie prima persona singolare dell'indicativo presente di lier terza persona singolare dell'indicativo presente di lier prima persona singolare del congiuntivo presente di lier terza persona singolare del congiuntivo presente di lier seconda persona singolare dell'imperativo di lier Pronuncia IPA: /li/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino volgare transalpino *lias , a sua volta probabilmente derivato dal celtico (gallico) *liga , "sedimento", ricondotto al proto-indoeuropeo leg- , "giacere"

, a sua volta probabilmente derivato dal celtico (gallico) , "sedimento", ricondotto al proto-indoeuropeo , "giacere" (voce verbale) vedi lier Sinonimi (feccia del vino) dépôt, résidu

(feccia della società, marmaglia) rebut Proverbi e modi di dire boire la coupe jusqu’à la lie - accettare le piene conseguenze delle proprie azioni (simile all'italiano "bere il calice fino in fondo")

- accettare le piene conseguenze delle proprie azioni (simile all'italiano "bere il calice fino in fondo") boire la lie de son vin - non fare il difficile/non essere schizzinoso Inglese Sostantivo lie (pl.: lies) menzogna, bugia, fandonia, frottola, panzana Verbo Intransitivo to lie ( 3ª persona sing. presente lies, participio presente lying, passato semplice e participio passato lied) mentire, dire bugie (anche to tell lies) Don't lie to me.: Non mi dire bugie. Verbo Intransitivo to lie ( 3ª persona sing. presente lies, participio presente lying, passato semplice lay, participio passato lain) giacere Mary likes to lie on the beach.: A Maria piace giacere sulla spiaggia. Sillabazione lie Pronuncia IPA: /la/ Etimologia / Derivazione (menzogna, mentire) dal medio inglese lien , a sua volta dall'anglosassone leogan , dalla radice proto-germanica *leugana , "mentire", discendente del proto-indoeuropeo *lewg- , "mentire"

, a sua volta dall'anglosassone , dalla radice proto-germanica , "mentire", discendente del proto-indoeuropeo , "mentire" (giacere) dal medio inglese lien, liggen, a sua volta dall'anglosassone licgan, , dalla radice proto-germanica *ligjana, , discendente del proto-indoeuropeo *leg-, "giacere" Parole derivate liar, white lie Termini correlati tall tale, lay francese The Free Dictionary, edizione online (francese) Bouvier Florence, dizionario francese-italiano, edizione online CNRTL, Dictionnaire de l’Académie française ottava edizione (1932-1935), online su cnrtl.fr

inglese The Free Dictionary, edizione online Merriam-Webster, Versione on-line WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano Douglas Harper, Online Etymology Dictionary Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it"

Altre Definizioni con lie; detector; scoprire; mente; Il detector della verità; Rintracciare scoprire; In gergo scoprire una tresca un intrigo; Imprimere qualcosa nella mente; Può venire in mente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a detector s usa per scoprire chi mente

LIE

L

I

E

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'detector s usa per scoprire chi mente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.