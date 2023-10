Si articola con l osso sacro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si articola con l osso sacro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COCCIGE

Significato/Curiosita : Si articola con l osso sacro

La quale si articola con il corpo della quinta vertebra lombare. spostandosi lateralmente si trovano due superfici lisce, dette ali del sacro, dirette... La qualeil corpo della quinta vertebra lombare. spostandosi lateralmentetrovano due superfici lisce, dette ali del, dirette... Il coccige è un osso impari e simmetrico, ultimo verso il basso della colonna vertebrale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si articola con l osso sacro : articola; osso; sacro; Possono essere rimossi con un particola re laser; articola zione che unisce il femore all osso iliaco; Un candelotto usato per produrre particola ri cortine; Aria particola rmente poetica; Caldo particola rmente intenso e soffocante; Prefisso greco relativo alle articola zioni; Caratterizza i furti eseguiti con particola re abilità; Il cosiddetto bersaglio grosso nel pugilato; Il più grosso del gregge; Grosso Stato del Brasile; Stringe la gola del commosso ; Fungo dal grosso cappello; Un grosso pesce; Posso no navigare a pelo d acqua; Il fiume sacro agli Indù; La città lombarda con un sacro Monte; Scrisse Il bosco sacro ; Insetto sacro agli Egizi; Oggetto lasciato in un luogo sacro per scopi rituali; Monosillabo sacro ; Libro sacro degli Ebrei;

Cerca altre Definizioni