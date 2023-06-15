Nel fiore è dentro il calice

SOLUZIONE: COROLLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nel fiore è dentro il calice" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel fiore è dentro il calice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Corolla? La corolla è la parte del fiore che si trova all’interno del calice, formando i petali colorati che attirano gli insetti per l’impollinazione. È una componente essenziale per la riproduzione delle piante da fiore, proteggendo le parti riproduttive e contribuendo alla sua bellezza. La sua posizione interna rispetto al calice la rende un elemento distintivo e riconoscibile, giocando un ruolo fondamentale nel ciclo di vita del fiore.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Nel fiore è dentro il calice" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel fiore è dentro il calice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Corolla:

C Como O Otranto R Roma O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel fiore è dentro il calice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

