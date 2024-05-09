Getta fuori i bossoli

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Getta fuori i bossoli' è 'Eiettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EIETTORE

Perchè la soluzione è Eiettore? L’eiettore è un meccanismo che permette di espellere i bossoli dalle armi da fuoco. Quando si spara, l’eiettore si attiva, spingendo via il bossolo vuoto per preparare l’arma a un nuovo colpo. È un componente essenziale per il corretto funzionamento di molte armi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Getta fuori i bossoli
  • Risposta: EIETTORE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: E_______
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E
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Getta fuori i bossoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eiettore

Questa pagina è dedicata alla definizione "Getta fuori i bossoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eiettore'.

Le 8 lettere della soluzione

E Empoli
I Imola
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Eiettore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Getta fuori i bossoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con getta: Anagramma di crosta che si getta via 

Con fuori: Il poliziotto privato fuori dalla banca 

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