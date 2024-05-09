Getta fuori i bossoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Getta fuori i bossoli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Getta fuori i bossoli' è 'Eiettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EIETTORE

Perchè la soluzione è Eiettore? L’eiettore è un meccanismo che permette di espellere i bossoli dalle armi da fuoco. Quando si spara, l’eiettore si attiva, spingendo via il bossolo vuoto per preparare l’arma a un nuovo colpo. È un componente essenziale per il corretto funzionamento di molte armi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Getta fuori i bossoli

Getta fuori i bossoli Risposta: EIETTORE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: E_______

E_______ Inizia con: E

E Finisce con: E

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Eiettore' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Getta fuori i bossoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eiettore

Questa pagina è dedicata alla definizione "Getta fuori i bossoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eiettore'.

Le 8 lettere della soluzione

E Empoli I Imola E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Eiettore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Getta fuori i bossoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.