Getta fuori i bossoli
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Getta fuori i bossoli' è 'Eiettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EIETTORE
Perchè la soluzione è Eiettore? L’eiettore è un meccanismo che permette di espellere i bossoli dalle armi da fuoco. Quando si spara, l’eiettore si attiva, spingendo via il bossolo vuoto per preparare l’arma a un nuovo colpo. È un componente essenziale per il corretto funzionamento di molte armi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Getta fuori i bossoli
- Risposta: EIETTORE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: E_______
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Getta fuori i bossoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eiettore
Questa pagina è dedicata alla definizione "Getta fuori i bossoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eiettore'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Eiettore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Getta fuori i bossoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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