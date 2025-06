Evita di andare fuori giri nei cruciverba: la soluzione è Limitatore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Evita di andare fuori giri' è 'Limitatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIMITATORE

La soluzione Limitatore di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Limitatore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Limitatore? Il termine limitatori indica dispositivi o meccanismi progettati per impedire che qualcosa superi determinati limiti, come ad esempio la velocità di un veicolo. Sono strumenti utili per garantire sicurezza e controllo, evitando che si vadano oltre certi limiti prestabiliti. In sintesi, un limitatore aiuta a mantenere tutto sotto controllo, prevenendo eventuali rischi o danni.

Hai trovato la definizione "Evita di andare fuori giri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

