Fa domande fuori luogo

: Indiscreto (Indiscreet) è un film in Technicolor del 1958 diretto da Stanley Donen. .

Italiano: Aggettivo: indiscreto m sing . senza tatto. Sostantivo: indiscreto m sing . individuo che non possiede il senso del limite. Sillabazione: in | di | scré | to. Pronuncia: IPA: /indis'kreto/ . Sinonimi: curioso, ficcanaso, impiccione, importuno, indelicato, ineducato, insistente, invadente, irriguardoso, maleducato, petulante, sconveniente, sfacciato. . . Contrari: attento, cortese, delicato, discreto, educato, moderato, premuroso, riguardoso, riservato.