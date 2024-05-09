Cencio pezza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cencio pezza' è 'Straccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRACCIO

Perché la soluzione è Straccio? Uno straccio è un pezzo di tessuto usato per pulire superfici o assorbire liquidi, spesso realizzato con materiali di recupero o tessuti di scarto. La sua funzione principale è quella di rimuovere polvere, sporco o umidità, rendendo più semplice l’igiene di ambienti e oggetti. Lo straccio, comunemente detto anche cencio, rappresenta un elemento pratico e versatile nelle faccende domestiche o in ambito industriale. La sua utilità deriva dalla capacità di assorbire e trattare le superfici da pulire.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cencio pezza". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Cencio pezza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Straccio

Quando la definizione "Cencio pezza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cencio pezza" conferma che la soluzione 'Straccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Straccio

S Savona T Torino R Roma A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cencio pezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Straccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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