La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si può dire di esserlo quando si è molto stanchi' è 'Straccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRACCIO

Curiosità e Significato di "Straccio"

La parola Straccio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Straccio.

Perché la soluzione è Straccio? La parola straccio può essere utilizzata per descrivere una persona che è molto stanca o esausta, come se fosse un pezzo di stoffa usato e logoro, privo di energia. In questo contesto, la definizione fa riferimento a uno stato di grande affaticamento.

Come si scrive la soluzione: Straccio

Non riesci a risolvere la definizione "Si può dire di esserlo quando si è molto stanchi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

