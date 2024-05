Significato della soluzione per: Stanco e provato come un cencio

Aggettivo

Uno straccio (prevalentemente in uso toscano cencio) è un pezzo di stoffa, solitamente ottenuto da vecchi lenzuoli di cotone, indumenti o altri tessuti non più utilizzabili per il loro scopo originale, ma riciclabili come materiale grezzo. Viene spesso utilizzato per effettuare le pulizie domestiche o per altri compiti in cui la qualità della stoffa non è importante e lo straccio stesso è sacrificabile.

straccio m sing

Sostantivo

straccio ( approfondimento) m sing (pl.: stracci)

frammento di stoffa deteriorato proveniente dalla confezione di vestiti

Voce verbale

straccio

prima persona singolare dell'indicativo presente di stracciare

Sillabazione

stràc | cio

Etimologia / Derivazione

deriva da stracciare

Sinonimi

(di abito, tessuto) logoro, lacero, consunto, frusto

logoro, lacero, consunto, frusto (di tessuto) brandello

brandello (nell’uso domestico) pezza, strofinaccio, cencio, panno

pezza, strofinaccio, cencio, panno ( senso figurato ) (di persona) rottame, larva

rottame, larva ( familiare ) vestito logoro, abito consunto

vestito logoro, abito consunto (per estensione) indumento

Contrari

(di abito, tessuto) nuovo, intatto, integro

Parole derivate

stracciaiolo, stracceria

Proverbi e modi di dire