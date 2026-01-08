Un relitto di stoffa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un relitto di stoffa' è 'Straccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRACCIO

Perché la soluzione è Straccio? Uno straccio è un pezzo di tessuto usato per pulire o asciugare superfici. Spesso deriva da tessuti vecchi o rovinati e viene ripiegato o strappato. Può essere di vari colori e materiali, ma il suo scopo principale è assorbire liquidi o rimuovere sporco. È un oggetto comune in ogni casa, utile per mantenere pulito l'ambiente domestico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un relitto di stoffa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un relitto di stoffa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un relitto di stoffa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un relitto di stoffa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Straccio:

S Savona T Torino R Roma A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un relitto di stoffa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

