STRACCIO

Curiosità e Significato di "Straccio"

Perché la soluzione è Straccio? Straccio è un panno usato per pulire, tipicamente di cotone o altro tessuto assorbente. È simbolo di fatica e stanchezza, poiché si usa spesso dopo aver spazzato o pulito duramente. La frase evidenzia come chi lavora con impegno può sembrare straccio, cioè consumato e logoro. In fondo, anche il più sudato ha diritto a un momento di riposo e rinnovamento.

Come si scrive la soluzione Straccio

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

