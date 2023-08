La pezza nei pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pezza nei pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TOPPA

Significato/Curiosita : La pezza nei pantaloni

(il più tipico è a righe orizzontali bianche e celesti) e un paio di pantaloni. i suoi doppiatori gli donano una tipica voce contrassegnata da un registro... Sfondamento dei cieli gurren lagann ( tengen toppa guren ragan) è una serie televisiva anime di genere fantascientifico realizzata dallo studio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La pezza nei pantaloni : pezza; pantaloni; Gli abitanti del bellunese detti anche ampezza ni; L universo noi canta Max pezza li; Appezza menti di terreno spesso con grandi case; Razza equina americana con manto pezza to; Spezza to; Quella dei pantaloni è bene sia inappuntabile; pantaloni corti a Miami ing; Giacca e pantaloni ; Come pantaloni che terminano stretti al ginocchio; Sono doppie nei pantaloni ;

Cerca altre Definizioni