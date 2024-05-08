Andare a sbattere violentemente

SOLUZIONE: COZZARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Andare a sbattere violentemente" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Andare a sbattere violentemente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cozzare? Quando due oggetti o persone si scontrano con forza, si verifica un impatto improvviso e spesso rumoroso. Questo movimento può avvenire involontariamente, causando danni o semplicemente un rumore forte. La scena di un'auto che si scontra contro un ostacolo o di qualcuno che inciampa e cade può essere descritta con questa parola, che indica il contatto violento tra due elementi. La forza dell'urto rende evidente quanto sia improvviso e potente il contatto tra i soggetti coinvolti.

Se la definizione "Andare a sbattere violentemente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Andare a sbattere violentemente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cozzare:

C Como O Otranto Z Zara Z Zara A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Andare a sbattere violentemente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

