La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Gettare via violentemente' è 'Scaraventare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARAVENTARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Scaraventare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scaraventare? Scaraventare significa gettare qualcosa con forza e violenza, spesso in modo improvviso e deciso. È un termine che si usa per descrivere un'azione energica, come scacciare o liberarsi di qualcosa rapidamente. In modo più figurato, può indicare anche un forte impulso emotivo o un gesto deciso. Insomma, è il modo di dire che si lancia qualcosa o qualcuno con energia e senza troppi riguardi.

Non riesci a risolvere la definizione "Gettare via violentemente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Scopri definizioni su "SARCA" SARCA

