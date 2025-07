Entrato violentemente in contatto nei cruciverba: la soluzione è Colliso

COLLISO

Curiosità e Significato di Colliso

La parola Colliso è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colliso.

Perché la soluzione è Colliso? Entrato violentemente in contatto si riferisce a qualcosa che si è scontrato o urtato con forza. La parola colliso descrive proprio questa condizione, indicando un impatto brusco tra due superfici o oggetti. Viene usata spesso in ambito tecnico o scientifico per rappresentare collisioni forti, rendendo chiaro il concetto di un contatto improvviso e potente. In sostanza, è il termine ideale per parlare di uno scontro deciso e violento.

Come si scrive la soluzione Colliso

Se "Entrato violentemente in contatto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A S Z A O S N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZONAROSSA" ZONAROSSA

