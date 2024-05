La Soluzione ♚ Può essere gommosa o mou La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARAMELLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può essere gommosa o mou. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo essere gommosa o mou: Definite toffee; quelle di consistenza morbida e gommosa sono comunemente note in italiano come «caramelle mou». il toffee ha avuto una notevole diffusione... Una caramella o bonbon è un prodotto dolciario con una elevata quantità di zucchero e altri componenti, per lo più aromi naturali (come ad esempio limone, arancia, fragola, liquirizia), latte, cacao, varie forme di agglutinanti (come l'amido o la gelatina) e talune volte, coloranti e aromi artificiali. Il termine caramella sembra derivare dal latino canna mellis, ovvero canna da zucchero oppure da calamellus, diminutivo di calamus «canna». Occorre tuttavia tener presente che tale pianta è stata introdotta dagli arabi in Sicilia solo nel 900 d.C. L'origine del nome potrebbe anche derivare dai vocaboli arabi kora (piccolo globo) e mochalla ...

