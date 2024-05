La Soluzione ♚ Così è anche detta la collana Monile La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZETA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Così è anche detta la collana Monile. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cosi e anche detta la collana monile: Ittita con svastiche. vaso con svastica da cipro, datato 1050–950 a.c. monile etrusco con quattro svastiche rinvenuto a bolsena, lazio, datato al vii... Catherine Zeta-Jones, nata Catherine Zeta Jones (IPA: /'zit 'donz/; Swansea, 25 settembre 1969), è un'attrice britannica. Attrice considerata sex symbol, ottiene il riconoscimento a Hollywood nel 1998 con il ruolo di Eléna Montero de la Vega nel film La maschera di Zorro. Nel 2001 ottiene una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista in Traffic di Steven Soderbergh (2001), mentre la sua interpretazione di Velma Kelly nel musical Chicago del 2002 le valse tre premi come attrice non protagonista nel 2003: l'Oscar alla miglior attrice non protagonista,, il BAFTA e il SAG Award. Celebre interprete di teatro, ottiene ...

