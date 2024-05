La Soluzione ♚ Allevamento di piante La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIVAIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Allevamento di piante. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Allevamento di piante: Fonti. l'allevamento intensivo è una particolare attività agricola che non necessita di nesso funzionale con un fondo: come ogni forma di allevamento, prevede... Vivaio – azienda specializzata nella produzione commerciale di piante. Vivaio – impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi etc.) Vivaio – nel linguaggio sportivo luogo di allenamento di atleti in età pre-agonistica

