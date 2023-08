Vivande da allevamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivande da allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANGIMI

Significato/Curiosita : Vivande da allevamento

Presente il sito di allevamento con la più alta produzione mondiale di caviale, che già nel 2007 aveva superato 24 tonnellate. l'allevamento degli storioni... Sottoprodotti di carni o di pesce il mangime cosiddetto "concentrato" è costituito da miscele di cereali, legumi e altri mangimi semplici, che fornisce all'animale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

