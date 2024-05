La Soluzione ♚ Un indiano come Cochise La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : APACHE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un indiano come Cochise. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un indiano come cochise: Un'insurrezione avviatasi nel 1861. la contea di cochise, nello stato di arizona, ne ha preso il nome. cochise fu uno dei più famosi condottieri apache (assieme... Gli Apache (o Apaches) (/'pæti/ in inglese, /a'pa/ in francese; in italiano anche Apaci; nome di etimologia incerta, forse di origine zuñi, apacu, corruzione del nome navahu, ovvero di origine yavapai, apace, con il significato di "nemico") sono una popolazione nativa dell'area sud occidentale dell'America Settentrionale; il nome con cui sono soliti designarsi è però "Dineh" (il popolo). Originariamente gli Apache erano divisi in otto gruppi principali, escludendo i Kataka (cosiddetti "Kiowa-Apache"), associati con i Kiowa: i Lipan (Naizhan e Natage), gli Jicarilla (Ollero e Llanero), i Mescalero (Sehenede e Iyutahende), i Mimbreño ...

Altre Definizioni con apache; indiano; come; cochise;