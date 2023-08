Quello di lenticchie è un tipico piatto indiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di lenticchie è un tipico piatto indiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DAHL

Significato/Curiosita : Quello di lenticchie e un tipico piatto indiano

;), è un tipo di pane basso tipico della cucina indiana, diffuso in gran parte dell'asia meridionale, in alcune aree del medio oriente, e in diversi... Co-inventore della valvola wdt (wade-dahl-till), utilizzata per contrastare gli effetti dell'idrocefalia. roald dahl nacque nel 1916 nel galles da genitori...