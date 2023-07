Asceta indiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asceta indiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FACHIRO

Significato/Curiosita : Asceta indiano

l'asceta era tenuto a partecipare alla vita sociale e ad adempiere i compiti previsti da essa. nel nuovo testamento non compare il sostantivo "asceta"... Il termine fachiro deriva dall'arabo faqir ((ar) ), che significa povero, identificava, in origine, i dervisci musulmani, diffusi soprattutto in anatolia...