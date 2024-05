La Soluzione ♚ Il Kertész scrittore premio Nobel

: IMRE

Curiosità su Il kertesz scrittore premio nobel: Voce principale: premio nobel per la letteratura. segue un elenco dei vincitori del premio nobel per la letteratura. il premio viene assegnato annualmente... Imre Nagy (pronuncia ungherese ['imr 'n]) (Kaposvár, 6 giugno 1896 – Budapest, 16 giugno 1958) è stato un politico ungherese, primo ministro in due occasioni. È considerato un eroe nazionale ungherese. È stato il punto di riferimento di un movimento che – all'interno stesso del Partito dei Lavoratori Ungheresi (marxista-leninista) – mirava all'apertura del paese all'Occidente (con la proposta uscita dal patto di Varsavia) e ad alcuni principi tipici della liberaldemocrazia, culminato nella rivoluzione del 1956. A seguito del fallimento della rivolta dovuto all'intervento delle forze armate sovietiche, fu imprigionato e poi ucciso.

