Il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù' è 'Mauro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAURO

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Perché la soluzione è Mauro? Mauro, noto come il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù, è una figura che unisce la passione per la letteratura e l’amore per le alte quote. La sua abilità nel raccontare avventure e imprese sportive cattura l’attenzione di molti, trasmettendo emozioni intense e ricordi di esperienze uniche. La sua presenza in televisione contribuisce a diffondere la cultura dell’alpinismo e a ispirare chi sogna di sfidare le vette. La sua figura incarna l’equilibrio tra avventura e narrazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mauro

Quando la definizione "Il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù" conferma che la soluzione 'Mauro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mauro

M Milano A Ancona U Udine R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Corona scrittore e alpinista spesso in tivù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mauro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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