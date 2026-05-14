Leghe politiche di più Stati

Home / Soluzioni Cruciverba / Leghe politiche di più Stati

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Leghe politiche di più Stati' è 'Confederazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONFEDERAZIONI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Confederazioni? Le confederazioni sono unione di più Stati che collaborano mantenendo autonomia e sovranità. Queste organizzazioni permettono agli Stati membri di condividere risorse, competenze e decisioni importanti, senza perdere la propria identità politica. La loro funzione principale è facilitare la cooperazione tra nazioni, favorendo la gestione di questioni comuni e l'armonizzazione di interessi. La loro struttura può variare, ma sempre si fonda sulla volontà di mantenere un equilibrio tra l'indipendenza degli Stati e la necessità di un'azione collettiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Leghe politiche di più Stati". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Leghe politiche di più Stati nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Confederazioni

In presenza della definizione "Leghe politiche di più Stati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Leghe politiche di più Stati" conferma che la soluzione 'Confederazioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Confederazioni

C Como O Otranto N Napoli F Firenze E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Leghe politiche di più Stati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Confederazioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il più nordico degli Stati UnitiIl più orientale fra gli Stati degli USALe trattative fra più StatiNato nel più lungo degli Stati sudamericaniIl più orientale fra gli Stati Uniti