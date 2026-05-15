Il 27 Presidente USA

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il 27 Presidente USA' è 'Taft'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAFT

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Perché la soluzione è Taft? Taft è stato il ventisettesimo presidente degli Stati Uniti, ricoprendo la carica dal 1909 al 1913. La sua presidenza è caratterizzata da uno stile di governo moderato e da un impegno nel rafforzare le autorità esecutive e giudiziarie. Prima di diventare presidente, Taft aveva ricoperto ruoli di rilievo nel settore legale e diplomatico, contribuendo in modo significativo alla politica interna ed estera del paese. La sua figura rimane una delle più influenti nella storia politica americana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il 27 Presidente USA". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il 27 Presidente USA nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Taft

In presenza della definizione "Il 27 Presidente USA", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il 27 Presidente USA" conferma che la soluzione 'Taft' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Taft

T Torino A Ancona F Firenze T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il 27 Presidente USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Taft' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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