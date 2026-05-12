Che concerne più Stati

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Che concerne più Stati' è 'Internazionale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERNAZIONALE

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Perché la soluzione è Internazionale? Il concetto di internazionale riguarda tutto ciò che coinvolge più Stati e le relazioni tra di essi. Si applica a accordi, organizzazioni, leggi e eventi che superano i confini nazionali, favorendo cooperazione e dialogo tra diverse nazioni. Questa parola evidenzia l'importanza di un'interconnessione globale, dove le decisioni prese in un paese possono influenzare altri. La natura internazionale sottolinea quindi la necessità di un sistema di regole condivise per gestire questioni di rilevanza mondiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che concerne più Stati". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Che concerne più Stati nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Internazionale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Che concerne più Stati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che concerne più Stati" conferma che la soluzione 'Internazionale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Internazionale

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che concerne più Stati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Internazionale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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