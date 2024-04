La Soluzione ♚ Il Piero che ha in repertorio il brano lo ci sarò

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PELÙ

Curiosità su Il piero che ha in repertorio il brano lo ci saro: piero pelù, all'anagrafe pietro pelù (firenze, 10 febbraio 1962), è un cantautore italiano. è cofondatore del gruppo rock litfiba. oltre che per l'attività... Piero Pelù, all'anagrafe Pietro Pelù (Firenze, 10 febbraio 1962), è un cantautore italiano. È cofondatore del gruppo rock Litfiba. Oltre che per l'attività artistica è conosciuto per l'impegno politico profuso attraverso la musica, i testi delle sue canzoni, i concerti e gli atteggiamenti che mostra in pubblico. E' considerato uno dei più amati e influenti rocker della musica italiana. Ha vinto tre volte il Premio Lunezia, nel 2004, nel 2014 e nel 2020.

