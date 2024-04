La Soluzione ♚ Il rapper che ha in repertorio My Name Is

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il rapper che ha in repertorio My Name Is. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EMINEM

Curiosità su Il rapper che ha in repertorio my name is: Primi lavori dell'artista, venne promosso il 10 aprile seguente dall'unico singolo call out my name, che stabilì il record di traccia più riprodotta nell'arco... Eminem, pseudonimo di Marshall Bruce Mathers III (St. Joseph, 17 ottobre 1972), è un rapper, produttore discografico e attore statunitense. Considerato uno dei migliori artisti hip hop di sempre, è cresciuto a Detroit, dove è stato scoperto nel 1997 da Dr. Dre, noto rapper e produttore discografico. Due anni più tardi ha ottenuto il primo successo con il singolo My Name Is. Con il terzo album The Marshall Mathers LP, Eminem ha stabilito il record di album hip hop dalle vendite più veloci di sempre e terzo album dalle vendite più veloci di sempre, con 1 760 049 copie solo negli Stati Uniti nella prima settimana, mentre il successivo The ...

Altre Definizioni con eminem; rapper; repertorio; name;