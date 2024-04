La Soluzione ♚ Un famoso brano di Annalisa

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Un famoso brano di Annalisa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROMANTICA

Curiosità su Un famoso brano di annalisa: annalisa scarrone, nota semplicemente come annalisa (savona, 5 agosto 1985), è una cantautrice italiana. dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con... Il Romanticismo è stato un movimento artistico, musicale, culturale e letterario sviluppatosi al termine del XVIII secolo in Germania (Romantik). Preannunciato in alcuni dei suoi temi dal movimento preromantico dello Sturm und Drang, si diffuse poi in tutta Europa nel XIX secolo.

