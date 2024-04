La Soluzione ♚ Ha in repertorio Che sia benedetta La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ha in repertorio Che sia benedetta. MANNOIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha in repertorio che sia benedetta: Fiorella Mannoia (Roma, 4 aprile 1954) è una cantante e attrice italiana. Ha iniziato la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo sei volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. Nel 1992 ha ricevuto il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni alla manifestazione Vota la voce. Detiene, a pari merito con altri quattro artisti, il primato per il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo attivo, che la rendono la cantante ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Fiorella Mannoia (Roma, 4 aprile 1954) è una cantante e attrice italiana. Ha iniziato la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo sei volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. Nel 1992 ha ricevuto il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni alla manifestazione Vota la voce. Detiene, a pari merito con altri quattro artisti, il primato per il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo attivo, che la rendono la cantante ... Manno ( approfondimento) m nome proprio di persona maschile Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante Manno Altre Definizioni con mannoia; repertorio; benedetta; Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola; Aveva in repertorio Strangers in the Night; Una Benedetta della tivù; Una Benedetta in tivù; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ha in repertorio Che sia benedetta

MANNOIA

M

A

N

N

O

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Ha in repertorio Che sia benedetta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.