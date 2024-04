La Soluzione ♚ Gian Piero allenatore di calcio di Grugliasco

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Gian Piero allenatore di calcio di Grugliasco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GASPERINI

Curiosità su Gian piero allenatore di calcio di grugliasco: gian piero gasperini (grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'atalanta... Gian Piero Gasperini (Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Atalanta.

Altre Definizioni con gasperini; gian; piero; allenatore; calcio; grugliasco;