La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PER ELISA

Curiosità su Famoso brano di beethoven: Bernard rose, del 1994, che narra la vita romanzata di beethoven, dà una interpretazione di questo brano ricollegandolo all'infanzia del piccolo ludwig. l'esordio... Für Elise (it. Per Elisa), è una breve composizione per pianoforte in La minore di Ludwig van Beethoven. Si tratta di un pezzo isolato, un semplice Klavierstück da salotto composto nel 1810. È usualmente classificato come bagatella n. 25 o Albumblatt, WoO 59.

