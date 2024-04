La Soluzione ♚ Chiodo di sicurezza utilizzato dagli alpinisti

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPIT

Curiosità su Chiodo di sicurezza utilizzato dagli alpinisti: Che erano invece ripudiate dagli alpinisti tradizionali» (g. motti, arrampicare a caprie, 1982) questo gruppo di alpinisti fu costituito da gian piero... Lo spit, o spit ROC, è un tassello a bussola autoperforante, nato nell'ambito dell'edilizia. È utilizzato come punto di ancoraggio in varie attività come arrampicata, alpinismo, speleologia e torrentismo. Il nome è l'acronimo di Société de Prospection et d'Inventions Techniques, l'azienda francese nata nel 1951, tra i primi a produrlo.

