La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rimane dove c era un chiodo' è 'Buco'.

SOLUZIONE: BUCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rimane dove c era un chiodo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimane dove c era un chiodo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Buco? Quando si toglie un chiodo da un muro, spesso si lascia un vuoto che rimane visibile. Questo spazio, che si forma al posto del chiodo, si chiama buco. È un'apertura che può essere piccola o grande e spesso necessita di essere riparata per ripristinare l'aspetto originale della superficie. Il buco testimonia il punto in cui qualcosa è stato rimosso lasciando un vuoto.

Rimane dove c era un chiodo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Buco

Se la definizione "Rimane dove c era un chiodo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimane dove c era un chiodo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Buco:

B Bologna U Udine C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimane dove c era un chiodo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

