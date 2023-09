Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosita : Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia

Anche per trattare il lipoma. la liposuzione viene spesso utilizzata in aggiunta ad altri interventi di chirurgia estetica (ad es. addominoplastica), riduzione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi laser (disambigua). il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

