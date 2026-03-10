Albero spesso utilizzato lungo i viali

SOLUZIONE: PLATANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Albero spesso utilizzato lungo i viali" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Albero spesso utilizzato lungo i viali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Platano? Il platano è un albero molto diffuso nelle città italiane, spesso piantato lungo i viali per creare un'ombra piacevole e un ambiente più accogliente. La sua chioma ampia e folta offre riparo dal sole, rendendo le passeggiate più confortevoli durante le giornate calde. Le sue foglie grandi e frondeggianti contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, mentre il tronco robusto indica la sua lunga presenza nel paesaggio urbano. È un elemento caratteristico di molte zone pedonali e strade principali.

Se la definizione "Albero spesso utilizzato lungo i viali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Albero spesso utilizzato lungo i viali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Platano:

P Padova L Livorno A Ancona T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Albero spesso utilizzato lungo i viali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

