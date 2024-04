La Soluzione ♚ Fu la capitale della Mesopotamia

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BABILONIA

Curiosità su Fu la capitale della mesopotamia: O altri file su storia della mesopotamia (en) wolfram th. von soden, richard n. frye e dietz o. edzard, history of mesopotamia, su enciclopedia britannica... Babilonia (detta anche Babele, Babel o Babil, , in accadico: Babilim, in sumerico: KÁ.DINGIR.RAKI, in arabo , in aramaico: Babil) era una città dell'antica Mesopotamia, situata sull'Eufrate, le cui rovine si trovano nei pressi della moderna città di Al Hillah (governatorato di Babil), in Iraq, a circa 80 km a sud di Baghdad. Intorno al XVIII secolo a.C. (se si segue la cronologia media), Babilonia, fino ad allora di minore importanza, estese, con Hammurabi, il proprio regno su tutta la Mesopotamia meridionale e oltre, definendo un'area che in epoca achemenide e poi ellenistica verrà indicata con l'esonimo "Babilonia", dal nome ...

