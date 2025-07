Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del Nilo nei cruciverba: la soluzione è Mezzaluna

Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del Nilo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del Nilo' è 'Mezzaluna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEZZALUNA

Curiosità e Significato di Mezzaluna

Approfondisci la parola di 9 lettere Mezzaluna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mezzaluna? La mezzaluna è un'area di terra a forma di mezzaluna, che si estende tra due fiumi o lungo le coste. Storicamente, questa regione fertile, dalla Mesopotamia alla valle del Nilo, ha favorito lo sviluppo di civiltà antiche grazie alle sue terre fertili e all'abbondanza d'acqua. È simbolo di prosperità e crescita umana, testimonianza delle prime grandi civiltà della storia.

Come si scrive la soluzione Mezzaluna

Stai cercando la risposta alla definizione "Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del Nilo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

L Livorno

U Udine

N Napoli

A Ancona

