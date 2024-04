La Soluzione ♚ Storica località presso Alessandria d Egitto

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ABUKIR

Curiosità su Storica localita presso alessandria d egitto: alessandro magno (anche conosciuta come “soma”, dal greco sµa, “corpo”) fu un edificio funerario costruito presumibilmente ad alessandria d’egitto per... Abukir o Abu Qir (ar. ) è una località dell'Egitto, sita sul promontorio omonimo che si affaccia sulla Baia di Abu Qir, 13 km a nordest di Alessandria. Nel centro abitato si trova un antico castello adibito da Mehmet Ali a prigione. Nei pressi del villaggio sono presenti numerose vestigia di antichi edifici egizi, greci e romani. Circa tre chilometri ad est del villaggio ci sono le rovine di un'antica città che si ritiene sia quella di Canopo; poco più ad est ancora la Baia di Abu Qir. In questa baia, a 2,5 km dalla costa, sono sommerse le rovine dell'antica città di Heracleion.

