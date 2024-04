La Soluzione ♚ Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JALTA

Curiosità su Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza: Iniziati con la conferenza di teheran (28 novembre – 1º dicembre 1943) e conclusisi con la conferenza di potsdam (17 luglio-2 agosto 1945). nel dettaglio,... Jalta (anche Yalta secondo la traslitterazione anglosassone, in ucraino, in russo e tataro di Crimea: , Jalta; in yiddisch: Jalte) è una città della Crimea di circa 74 652 abitanti. La città è attraversata dai fiumi Derekojka ed Ucan-Su ed è attorno alle sue sponde che si sviluppa il centro abitato. La baia di Jalta offre inoltre diverse spiagge di elevato interesse turistico.

