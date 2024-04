La Soluzione ♚ Storica porta romana

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Storica porta romana. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIA

Curiosità su Storica porta romana: Di porta romana. in passato porta romana identificava anche uno dei sei sestieri storici in cui era divisa la città, il sestiere di porta romana. la... Piá, all'anagrafe João Batista Inácio (Ibitinga, 22 marzo 1982), è un procuratore sportivo ed ex calciatore brasiliano con passaporto italiano, di ruolo attaccante.

Altre Definizioni con pia; storica; porta; romana;