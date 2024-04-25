Stupendo palazzo-monastero presso Madrid

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stupendo palazzo-monastero presso Madrid' è 'Escorial'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESCORIAL

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Perché la soluzione è Escorial? L'Escorial è un imponente complesso situato vicino a Madrid, noto per la sua maestosa architettura che unisce elementi rinascimentali e barocchi. Costruito nel XVI secolo, questo edificio fungeva da monastero, residenza reale e mausoleo, riflettendo il potere e la spiritualità dell'epoca. La sua struttura si distingue per le vaste sale, i cortili e le cappelle riccamente decorate. L'Escorial rappresenta un esempio emblematico dell'arte e dell'architettura spagnola, simbolo della storia culturale del paese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stupendo palazzo-monastero presso Madrid". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Stupendo palazzo-monastero presso Madrid nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Escorial

La definizione "Stupendo palazzo-monastero presso Madrid" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stupendo palazzo-monastero presso Madrid" conferma che la soluzione 'Escorial' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Escorial

E Empoli S Savona C Como O Otranto R Roma I Imola A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stupendo palazzo-monastero presso Madrid" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Escorial' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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