Località del Friuli presso Udine

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Località del Friuli presso Udine. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GEMONA

Curiosità su Localita del friuli presso udine: Chiese.» (mons. alfredo battisti, arcivescovo di udine, 12 maggio 1976) il terremoto del friuli del 1976 (soprannominato dai locali orcolat, orcaccio... Gemona del Friuli (Glemone in friulano, Humin in sloveno, Klemaun in tedesco antico) è un comune italiano di 10 570 abitanti in Friuli-Venezia Giulia.

