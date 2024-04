La Soluzione ♚ Parte finale dell intestino tenue

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ILEO

Curiosità su Parte finale dell intestino tenue: Per molti vertebrati. più corto e con diametri maggiori rispetto all'intestino tenue, il colon se ne differenzia per la presenza delle haustra e delle... Nell'anatomia dell'apparato digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno e digiuno. È separato dal cieco dalla valvola ileocecale. Nell'uomo misura dai 2 ai 4 metri, diametro compreso tra i 2 e 3 cm ed il suo pH è generalmente compreso tra 7 ed 8. La sua funzione principale è quella di assorbire la vitamina B12, gli acidi della bile ed eventuali prodotti non assorbiti dal digiuno. Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ileo

