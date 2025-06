Parassita che colpisce l intestino nei cruciverba: la soluzione è Ameba

Home / Soluzioni Cruciverba / Parassita che colpisce l intestino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parassita che colpisce l intestino' è 'Ameba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMEBA

Curiosità e Significato di Ameba

Approfondisci la parola di 5 lettere Ameba: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ameba? L'ameba è un parassita microscopico che può infettare l'intestino, causando disturbi come diarrea e dolore addominale. Si trasmette principalmente attraverso cibo o acqua contaminati e rappresenta una minaccia soprattutto in aree con scarse condizioni igieniche. Per prevenirla, è fondamentale mantenere buone pratiche di igiene e assicurarsi che alimenti e bevande siano sicuri. Con una corretta prevenzione, si può evitare questa fastidiosa infezione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Malattia intestinalePoesia con domanda e rispostaVerme parassita dell intestinoUn parassita dell intestinoColpisce spesso i cocker

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ameba

Hai trovato la definizione "Parassita che colpisce l intestino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

E Empoli

B Bologna

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E E R I T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIESTE" TRIESTE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.