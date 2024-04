La Soluzione ♚ La finale di tennis

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La finale di tennis. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ESSE

Curiosità su La finale di tennis: Quarantuno anni. questa fu l'ultima finale di max décugis e la fine di un periodo in cui a dominare era il tennis francese. i primi anni venti furono... Esse – in italiano, nome della 18ª lettera dell'alfabeto latino: S

