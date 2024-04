La Soluzione ♚ Parte dell oceanografia che si occupa di misurazioni di profondità

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BATIMETRIA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Parte dell oceanografia che si occupa di misurazioni di profondita: Guido gay si laurea in ingegneria al politecnico di milano nel 1964. nel 1968 è socio in una azienda che si occupa di strumentazione per misurazioni tecniche... La batimetria è una branca dell'oceanografia che si occupa della misura delle profondità, della rappresentazione grafica e dello studio morfologico dei fondali marini e lacustri. È alla base della produzione di carte batimetriche nelle quali i fondali marini vengono rappresentati, in genere anche grazie al tracciamento delle isobate.

Altre Definizioni con batimetria; parte; oceanografia; occupa; misurazioni; profondità;