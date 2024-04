La Soluzione ♚ Li hanno gli animali che vengono monitorati

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RADIOCOLLARI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Li hanno gli animali che vengono monitorati: Zampe anteriori, al punto che possono essere scambiate dai neofiti per tracce di animali di specie differenti. inoltre gli aculei variano di colore al... Un radiocollare è, di solito, un collare utilizzato a fini scientifici con lo scopo di localizzare o di seguire un animale selvatico. Le informazioni raccolte da questo tipo di materiale permettono, ad esempio, di conoscere l'estensione di un territorio, ma anche di individuare rapidamente l'animale per poterlo avvicinare e osservare. Ad alcuni tipi di animali, ad esempio le balene, non è fisicamente possibile mettere un collare. In tal caso, viene collegato un trasmettitore radio direttamente sulla pelle dell'animale che si vuole tracciare. La tecnologia del radiocollare può essere basata sulle onde radio, sul radar o anche sul GPS. Tali ...

Altre Definizioni con radiocollari; hanno; animali; vengono; monitorati;