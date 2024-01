La definizione e la soluzione di: Hanno vivai di animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: piante di tè o caffè, vigne, ulivi, piante da frutti di bosco, alberi del cacao o della gomma. fiori e piante ornamentali, giardini e vivai coltivazioni...

L'allevamento è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per ricavarne cibo, pelli, pellicce, lavoro animale e commercio degli stessi. In tempi recenti sono sorti allevamenti allo scopo di fornire anche selezionati animali (cani, gatti, uccelli, rettili) da compagnia.

allevatori m pl





plurale di allevatore

al | le | va | tò | ri

vedi allevatore

